Рязанец стал подозреваемым в мошенничестве с документами для бизнеса

В Рязанской области возбуждено уголовное дело против местного жителя, который подозревается в незаконном использовании документов для создания юридического лица. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону. По версии следствия, мужчина, 1984 года рождения, за небольшое вознаграждение передал свой паспорт, чтобы его данные внесли в реестр как подставного лица. Таким образом, он стал формальным руководителем компании, хотя на самом деле не управлял ее деятельностью. Следственные органы продолжают собирать доказательства по делу. Данное нарушение может привести к штрафу от 100 до 300 тысяч рублей или другим наказаниям, включая обязательные работы или даже лишение свободы.

