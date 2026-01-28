Рязанцы пожаловались на большую яму на дороге в районе Шлаковый
Рязанцы пожаловались на большую яму на дороге в микрорайоне Шлаковый. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Очевидцы отмечают, что с каждым днем в городе ям становится больше. «Это просто жесть. Асфальт просто на глазах уже рассыпается везде», — отмечают местные жители. Рязанцы надеются на то, что власти обратят внимание и помогут в решении проблемы.
Фото: Топор. Рязань.