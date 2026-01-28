Рязанцев попросили пройти опрос по оценке деятельности руководителей органов местного самоуправления
Рязанцы смогут пройти опрос по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также муниципальных унитарных предприятий и учреждений, акционерных обществ, оказывающих услуги населению. Пройти опрос можно на официальном сайте Правительства Рязанской области.
Пройти опрос можно по