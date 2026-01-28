Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 565
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 804
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 369
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 672
Рязанцев попросили пройти опрос по оценке деятельности руководителей органов местного самоуправления
Рязанцы смогут пройти опрос по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также муниципальных унитарных предприятий и учреждений, акционерных обществ, оказывающих услуги населению. Пройти опрос можно на официальном сайте Правительства Рязанской области.

