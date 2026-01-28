Россиянам рассказали, как защитить в интернете свои данные

Россиянам рассказали, как защитить в интернете свои данные. Об этом РИА Новости 28 января сообщил руководитель группы обучения информационной безопасности «Яндекса» Александр Лунев.

По его словам, прежде всего нужно использовать сложные пароли для входа в аккаунты. Сгенерировать их можно в специальных менеджерах паролей в браузере.

Кроме того, уточняется, что при получении ссылок и вложений в сообщениях или электронных письмах нужно всегда проверять адрес отправителя и доменное имя сайта, а также использовать современные браузеры с защитой от фишинга, которые будут предупреждать о потенциальной угрозе.

Помимо этого, россиян призвали своевременно обновлять приложения и программное обеспечение устройств.