Рособрнадзор планирует перевести ЕГЭ на отечественное ПО на платформе Linux

Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 540
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 771
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 358
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 659
Рособрнадзор собирается с 2026 года постепенно переводить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на российскую операционную систему Linux. Это делается для повышения безопасности экзаменов. Полный переход всех пунктов проведения экзаменов планируется завершить к 2027 году, сообщил замруководителя ведомства Игорь Круглинский. Основная цель перехода — обеспечить технологическую независимость и улучшить защиту экзаменационных материалов. В этом году пройдет первое тренировочное мероприятие по тестированию работы ПО для ЕГЭ на платформе Linux. В нем примут участие более 28 тысяч специалистов из 1,3 тысячи пунктов по всей России и за границей.

Рособрнадзор собирается с 2026 года постепенно переводить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на российскую операционную систему Linux. Об этом пишет Интерфакс.

Это делается для повышения безопасности экзаменов. Полный переход всех пунктов проведения экзаменов планируется завершить к 2027 году, сообщил замруководителя ведомства Игорь Круглинский.

Основная цель перехода — обеспечить технологическую независимость и улучшить защиту экзаменационных материалов. В этом году пройдет первое тренировочное мероприятие по тестированию работы программного обеспечения для ЕГЭ на платформе Linux. В нем примут участие более 28 тысяч специалистов из 1,3 тысячи пунктов по всей России и за границей.

Рособрнадзор также увеличит количество тренировок перед ЕГЭ в 2026 году, чтобы подготовить регионы и экзаменационные пункты к новому ПО. Те, кто будет готов, смогут использовать Linux уже в 2026 году.