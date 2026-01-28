Рособрнадзор планирует перевести ЕГЭ на отечественное ПО на платформе Linux

Рособрнадзор собирается с 2026 года постепенно переводить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на российскую операционную систему Linux. Это делается для повышения безопасности экзаменов. Полный переход всех пунктов проведения экзаменов планируется завершить к 2027 году, сообщил замруководителя ведомства Игорь Круглинский. Основная цель перехода — обеспечить технологическую независимость и улучшить защиту экзаменационных материалов. В этом году пройдет первое тренировочное мероприятие по тестированию работы ПО для ЕГЭ на платформе Linux. В нем примут участие более 28 тысяч специалистов из 1,3 тысячи пунктов по всей России и за границей.

Рособрнадзор также увеличит количество тренировок перед ЕГЭ в 2026 году, чтобы подготовить регионы и экзаменационные пункты к новому ПО. Те, кто будет готов, смогут использовать Linux уже в 2026 году.