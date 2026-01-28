РИА Новости: мошенники похищают данные россиян под предлогом отключения света

По данным агентства, аферист звонит жертве, представляется мастером участка и говорит, что в ближайшее время в доме не будет света. Злоумышленник также уточняет, что готов опустить в почтовый ящик уведомление об отключении электричества, но для этого нужно подтвердить личные данные.

Мошенники похищают данные россиян под предлогом отключения света. Об этом 28 января сообщило РИА Новости.

