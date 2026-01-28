РБК: сотовые операторы с 27 января прекратили маркировку звонков от трех банков

«Большая четверка» операторов с 27 января прекратила маркировку звонков от Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка. Об этом сообщили РБК источники на финрынке. Причиной стало отсутствие заключенных договоров между кредитными организациями и операторами на оказание этой услуги, говорится в публикации. Как выяснил РБК, теперь вызов сопровождается пометкой «звонок без маркировки».

«Большая четверка» операторов с 27 января прекратила маркировку звонков от Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка. Об этом сообщили РБК источники на финрынке.

Причиной стало отсутствие заключенных договоров между кредитными организациями и операторами на оказание этой услуги, говорится в публикации.

Как выяснил РБК, теперь вызов сопровождается пометкой «звонок без маркировки».