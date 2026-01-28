Почтовые уведомления приобрели юридическую силу

Электронное уведомление о вручении — это юридический документ для подтверждения доставки заказных писем, бандеролей, посылок 1-го класса и электронных писем. Его можно оформить через сайт, мобильное приложение или в отделении. Услуга дешевле бумажной на треть — это важно для компаний, госорганов и предпринимателей, которые избегают споров о сроках доставки. Обновлённая услуга также сокращает потребление бумаги и способствует экологической защите.

«Почта России» запустила электронную услугу уведомлений для частных лиц и компаний. Теперь можно получать юридически значимые уведомления о вручении документов и посылок в электронном виде — отправители сразу увидят подтверждение доставки. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Электронное уведомление о вручении — это юридический документ для подтверждения доставки заказных писем, бандеролей, посылок 1-го класса и электронных писем. Его можно оформить через сайт, мобильное приложение или в отделении. Услуга дешевле бумажной на треть — это важно для компаний, госорганов и предпринимателей, которые избегают споров о сроках доставки. Обновлённая услуга также сокращает потребление бумаги и способствует экологической защите.