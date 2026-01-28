«Ъ»: Песков назвал трёхсторонние переговоры по Украине прогрессом

«Конечно, дальше всё будет зависеть от конструктивизма собеседников. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса», — сказал представитель Кремля журналистам. На прошлой неделе в Абу-Даби прошли первые трёхсторонние переговоры с участием делегаций из США, России и Украины. По итогам встречи представители Белого дома отметили, что Дональд Трамп не оставляет попыток достичь мирного урегулирования конфликта, а саммит в ОАЭ имеет большое историческое значение.

Фото: соцсети.