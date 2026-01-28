Опубликован прогноз погоды на 29 января в Рязанской области
В области будет облачно. Ожидается снег. На дорогах — гололедица. Ветер будет южный, днем с переходом на северный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит −9…−4°С, днем — −7…−2°С.
Опубликован прогноз погоды на 29 января в Рязанской области. Его разместили на сайте регионального ЦГМС.
В области будет облачно. Ожидается снег. На дорогах — гололедица.
Ветер будет южный, днем с переходом на северный, 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью составит −9…−4°С, днем — −7…−2°С.
Ранее стало известно, что в Рязанской области может выпасть до 20 сантиметров снега.