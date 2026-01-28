Онищенко: ожирение может обогнать рак в списке самых опасных заболеваний

Ожирение может сместить онкологические заболевания со второго места в списке самых опасных неинфекционных болезней. Об этом ТАСС сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, сейчас ожирение занимает третью строчку, однако темпы роста числа пациентов вызывают серьезную обеспокоенность. Речь идет именно о медицинском диагнозе, а не просто избыточном весе. Онищенко подчеркнул, что ожирение напрямую связано с развитием сахарного диабета.

Академик отметил, что Россия входит в число стран с наиболее быстрым ростом числа людей с избыточным весом. Среди причин он назвал увлечение фастфудом, нарушение режима питания и недостаток семейной культуры питания.