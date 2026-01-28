Москалькова: в Госдуму внесли поправку о свиданиях в СИЗО без разрешения следователя
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий женщинам под следствием посещать свидания в СИЗО без разрешения следователя. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
