Москалькова: в Госдуму внесли поправку о свиданиях в СИЗО без разрешения следователя

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий женщинам под следствием посещать свидания в СИЗО без разрешения следователя. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Отмечается, что инициатива обсуждается в Госдуме.