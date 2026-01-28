МОК утвердил список российских спортсменов, которые выступят на ОИ в Италии

МОК утвердил список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийский играх в Италии. Об этом сообщили в телеграм-канале Sport Baza.

13 российских спортсменов поборются за медали в нейтральном статусе 6 февраля: в фигурном катании выступят Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Алёна Крылова и Иван Посашков представят нашу страну в шорт-треке. Дарья Непряева и Савелий Коростелёв выступят в лыжных гонках. В конькобежном спорте будут соревноваться Ксения Коржова и Анастасия Семёнова. Никита Филиппов представит нашу страну в ски-альпинизме. Дарья Олесик и Павел Репилов выступят в санном спорте. Семён Ефимов и Юлия Плешкова будут бороться за медали в горнолыжном спорте.

Фото: Олимпийский комитет России.