Минюст предложил использовать биометрию заключенных без их согласия

Минюст России вынес на публичное обсуждение законопроект, который разрешает использовать биометрические данные осужденных, подозреваемых и обвиняемых без их согласия. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно инициативе, Федеральная служба исполнения наказаний сможет обрабатывать биометрию для обеспечения безопасности и раскрытия преступлений. Речь идет о применении таких данных как до прибытия человека в учреждения ФСИН, так и после его освобождения.

Поправки предлагается внести в ряд федеральных законов, включая Уголовно-исполнительный кодекс, закон о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также законодательство о персональных данных и биометрической идентификации.

Forbes сообщает, что в Минюсте почеркнули об обязательной обработки биометрии территориальными органами ФСИН и подведомственными учреждениями. Хранение данных планируется осуществлять с использованием систем контроля и управления доступом, позволяющих идентифицировать личность по биометрическим параметрам.