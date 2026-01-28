Минобрнауки РФ откажется от общих квалификаций в дипломах новой модели

Минобрнауки РФ планирует отказаться от указания общих квалификаций в дипломах о высшем образовании. Вместо этого в новых дипломах будут прописаны конкретные квалификации, чётко отражающие направление подготовки выпускников, например, «химик-эксперт», «горный инженер» и др. Дипломы, выданные в рамках пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования, уже содержат понятные работодателям квалификации. При этом указом президента установлено, что правительство будет утверждать перечни специальностей, направлений и конкретных квалификаций для выпускников. Старые дипломы бакалавра и магистра сохраняют свою силу как документы о высшем образовании.

Министерство науки и высшего образования РФ рассматривает возможность отказа от фиксации общих квалификаций в дипломах о высшем образовании. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки, в новых дипломах планируется указывать только конкретные квалификации, которые более четко отражают направление подготовки выпускников.

Согласно предложенной модели, дипломы, выданные в рамках пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования, будут содержать понятные работодателям квалификации. Примеры таких квалификаций включают «химик-эксперт», «горный инженер», «инженер-металлург» и другие.

Кроме того, в министерстве отметили, что указом президента РФ установлено, что правительство будет утверждать перечни не только специальностей и направлений подготовки, но и конкретных квалификаций, присваиваемых выпускникам.

Важно отметить, что все дипломы бакалавра и магистра, выданные до внедрения новой системы высшего образования, сохранят свой статус документа о высшем образовании.