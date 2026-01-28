Mash: в Воронеже пьяный отец спустил сына с балкона седьмого этажа на веревке
В Воронеже пьяный отец спустил сына с балкона седьмого этажа на веревке. Об этом сообщил 28 января Mash.
Отмечается, что инцидент произошел летом, когда мужчина выпивал с приятелями.
По данным канала, отец «решил устроить аттракцион ребенку», привязал сына к тросу и начал опускать его с седьмого этажа на несколько балконов вниз.
Уточняется, что случившимся заинтересовалась полиция.
Фото: скриншот из видео Telegram-канала «Mash».