Каждый третий удаленщик в России готов уволиться, нежели ходить в офис — опрос
Около 36% россиян, работающих удаленно, готовы уволиться, если компания потребует обязательно вернуться в офис. Такие данные показал опрос рекрутингового сервиса SuperJob.
34% опрошенных готовы подчиниться нововведениям и работать в офисе. Женщины чаще готовы сохранять удаленный режим — 38% против 33% опрошенных мужчин.
Среди полностью удаленных работников готовность уволиться еще выше — 41%, а на возвращение в офис согласны 30%. Для гибридного формата цифры распределились иначе: 39% выйдут в офис, 31% уволятся.