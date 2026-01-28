Каждый третий удаленщик в России готов уволиться, нежели ходить в офис — опрос

Около 36% россиян, работающих удаленно, готовы уволиться, если компания потребует обязательно вернуться в офис. Такие данные показал опрос рекрутингового сервиса SuperJob.