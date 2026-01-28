Карантин по бешенству отменен в Сасовском округе

Карантин по бешенству отменен в Сасовском округе. Соответсвующее постановление губернатора Рязанской области опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Согласно постановлению, с 19 января 2026 года отменен карантин по бешенству животных в селе Алешино Сасовского муниципального округа. Ограничения сняты как на территории всего села, признанного неблагополучным пунктом, так и на конкретном эпизоотическом очаге в личном подворье.

Напомним, карантин был введен 21 ноября 2025 года после выявления случаев бешенства среди животных на указанном подворье.