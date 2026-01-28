Из-за сбоев в ГЛОНАСС в Рязани призвали проверять время прибытия транспорта по телефону

«Из-за нестабильной работой системы ГЛОНАСС могут происходить сбои в передаче данных. Неисправность устраняем в оперативном порядке», — написали в мэрии. Время прибытия общественного транспорта рязанцам предложили узнавать в диспетчерской службе АО «РНИЦ» по телефону: (4912) 97-19-71.

Из-за сбоев в ГЛОНАСС в горадминистрации призвали проверять время прибытия транспорта по телефону диспетчерской службы. Об этом написали в ответ на жалобы жителей в соцсетях.

«Из-за нестабильной работой системы ГЛОНАСС могут происходить сбои в передаче данных. Неисправность устраняем в оперативном порядке», — написали в мэрии.

Время прибытия общественного транспорта рязанцам предложили узнавать в диспетчерской службе АО «РНИЦ» по телефону: (4912) 97-19-71.

Ранее в Рязани власти объясняли сбои в системе отслеживания общественного транспорта.