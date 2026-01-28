Еще троих пьяных водителей поймали в Рязанской области за сутки
Еще троих пьяных водителей поймали в Рязанской области за сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Всего за сутки полицейские выявили 297 нарушений ПДД, том числе 3 факта управления авто в состоянии опьянения.
Помимо этого выявлено 32 нарушения, связанных с тонировкой, 43 нарушения допустили водители грузового транспорта.