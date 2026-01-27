Жителей Кадомского округа предупредили об отключении света 28 января
В Кадомском округе 28 января отключат электроснабжение. Об этом сообщила пресс-служба райадминистрации. Света не будет с 12:00 до 17:00 по следующим адресам: деревня Енгазино — улица Первая; село Енкаево — улицы Заречная, Молодежная, Садовая, Школьная; деревня Трубаковка — улица Первая; село Четово — переулок Береговой, переулок Березовый, улицы Центральная и Школьная.
В Кадомском округе 28 января отключат электроснабжение. Об этом сообщила пресс-служба райадминистрации.
Света не будет с 12:00 до 17:00 по следующим адресам:
- деревня Енгазино — улица Первая;
- село Енкаево — улицы Заречная, Молодежная, Садовая, Школьная;
- деревня Трубаковка — улица Первая;
- село Четово — переулок Береговой, переулок Березовый, улицы Центральная и Школьная.