Жителей Кадомского округа предупредили об отключении света 28 января

В Кадомском округе 28 января отключат электроснабжение. Об этом сообщила пресс-служба райадминистрации. Света не будет с 12:00 до 17:00 по следующим адресам: деревня Енгазино — улица Первая; село Енкаево — улицы Заречная, Молодежная, Садовая, Школьная; деревня Трубаковка — улица Первая; село Четово — переулок Береговой, переулок Березовый, улицы Центральная и Школьная.