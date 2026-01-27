Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
«Зеленый сад — наш дом» вместе с Российским союзом строителей исполнил четыре детские мечты

ГК «Зеленый сад — наш дом» присоединилась к всероссийской акции «Елка желаний», которая проводится с 2018 года и поддерживает детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В проекте участвуют представители власти, науки, культуры и бизнеса. Под эгидой Минстроя РФ и Российского союза строителей к акции подключились рязанская группа компаний «Зеленый сад — наш дом», Ассоциация строительных организаций Новосибирской области и Ивановское объединение строителей.

В рамках акции исполнили четыре детские мечты. Десятилетний Макар из Новосибирска попробовал себя в роли оператора спецтехники и под руководством инструкторов управлял экскаватором-погрузчиком и фронтальным погрузчиком. Сестры Виолетта и Василиса из Белгородской области получили подарки, в том числе игрушечную кухню. Девятилетнему Валерию из Кинешмы Ивановской области подарили билеты на шоу в Театре кошек Юрия Куклачева.

В компании отметили, что уделяют особое внимание работе с подрастающим поколением: дети сотрудников участвуют в акциях и экскурсиях, а подшефным школам компания помогает на постоянной основе.