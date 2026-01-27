Юрист объяснил, почему банки блокируют переводы россиян

Банки могут блокировать денежные переводы из-за нетипичного поведения клиентов. Об этом РИА Новости рассказал адвокат межтерриториальной коллегии «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.

По его словам, кредитные организации настораживают операции, которые не соответствуют привычному финансовому поведению человека. Речь идет о сумме перевода, времени и месте его совершения, частоте операций, получателе средств, а также устройстве, с которого выполняется платеж.

В качестве примера юрист привел ситуацию, когда клиент, ранее переводивший не более 20 тысяч рублей, внезапно пытается отправить миллион. В таком случае операция может быть признана подозрительной.

Пашин отметил, что точные критерии, по которым банки относят переводы к нетипичным, не раскрываются.