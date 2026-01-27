В Скопинском районе полицейские нашли у женщины обрез под подушкой

В деревне Кузьминки-2 Скопинского района полицейские изъяли у 58-летней женщины обрез охотничьего ружья 16 калибра. Он был спрятан на печке под подушкой, сообщает пресс-служба рязанской полиции.

В доме также нашли два незарегистрированных охотничьих ружья. По данным полиции, оружие принадлежало умершему супругу женщины, который увлекался охотой.

Хранение обреза запрещено законом. Женщину доставили в отдел полиции. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ. Ей грозит до трех лет лишения свободы.