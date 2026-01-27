В Шилове 28 января отключат электричество на нескольких улицах

28 января филиал АО «РОЭК» Шиловский РЭС проведет плановые работы с отключением электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 10:00 до 12:00 свет не будет в домах по ул. Набережная (д. 6-20A), ул. Срезневского д. 14, а также в «Мегаполисе», спасательной станции, рыбоохране и гостинице «Причал».

С 14:00 до 16:00 техническое обслуживание КПТ будет производиться на улице пос. Дорожников и на артскважине.