В рязанском отделении ПСО «ЛизаАлерт» сообщили о найденном жителе Тулы

Найден пропавший житель Тулы. Об этом сообщили в соцсетях ПСО «ЛизаАлерт». 62-летнего Олега Тарасова искали с 18 января 2026 года. В пресс-службе отряда уточнили, что его местонахождение может быть в Рязани и Рязанской области. Волонтеры сообщили, что мужчина живой. Подробности поисков не разглашаются.