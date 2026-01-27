В Рязанской области за сутки поймали трех пьяных водителей

Всего в регионе полицейские зафиксировали 284 нарушения ПДД за сутки: 3 водителя управляли транспортным средством в состоянии опьянения. Также выявлены 23 водителя, которые управляли тонированным автомобилем, 11 нарушений допустили водители грузового транспорта.