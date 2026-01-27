В Рязанской области в ДТП пострадал водитель «Ситроена»

ДТП произошло 26 января, примерно в 06:30, на 10-м километре автодороги «Конобеево-Завидное-Кермись». По предварительной информации полицейских, 52-летний житель Шацка, управляя автомобилем «Ситроен», столкнулся с «Газелью», за рулем которой был 48-летний мужчина. Водитель легковушки обращался за медицинской помощью. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

