В Рязанской области суд изъял из частной собственности более 27 га лесных земель. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе Волжской природоохранной прокуратуры.

Установлено, что при реорганизации колхоза в Касимовском округе земли Нижне-Окского лесничества площадью более 27 га незаконно включили в участок сельхозназначения, расположенный около деревни Неклюдово, и оформили на гражданина.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Природоохранный прокурор обратился в суд и потребовал признать недействительным межевание, снять участок с кадастрового учета.

Иск удовлетворен.