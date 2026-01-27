Рязань
В Рязанской области подорожали сладости и подешевели крупы
Годовая инфляция в Рязанской области в декабре замедлилась до 7,1%. Рост цен сдерживали увеличение предложения и высокие запасы отдельных товаров. Так, подешевели крупы. На это повлияли избыточные запасы. Также увеличилось предложение пшена. Эти продукты дешевели на протяжении всего прошлого года, в декабре цены продолжили снижаться. При этом в декабре в регионе дорожали сладости. Во-первых, в преддверии праздников вырос спрос. Во-вторых, производители стали больше тратить на закупку сырья, упаковку и логистику. Все это отразилось на цене шоколада и печенья.

В Рязанской области подорожали сладости и подешевели крупы. Об этом 27 января сообщили в региональном отделении Банка России.

Как отметили в регуляторе, годовая инфляция в Рязанской области в декабре замедлилась до 7,1%. Рост цен сдерживали увеличение предложения и высокие запасы отдельных товаров.

Так, подешевели крупы. На это повлияли избыточные запасы. Также увеличилось предложение пшена. Эти продукты дешевели на протяжении всего прошлого года, в декабре цены продолжили снижаться.

При этом в регионе дорожали сладости. Во-первых, в преддверии праздников вырос спрос. Во-вторых, производители стали больше тратить на закупку сырья, упаковку и логистику. Все это отразилось на цене шоколада и печенья.

Согласно прогнозу Банка России, в 2026 году инфляция в стране опустится до 4-5% и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.