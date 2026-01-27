В Рязанской области 28 января ожидается метель

В области будет облачно. Ожидается снег, метель. На дорогах — гололедица, местами прогнозируют снежные заносы. Ветер будет южный, 6-11 м/с. Температура воздуха по области ночью составит −17…−12°С, днем — −9…−4°С.