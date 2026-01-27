В Рязани мужчина забил знакомого до смерти
По данным следствия, 21 января 49-летний подозреваемый и его 70-летний знакомый выпивали в доме последнего. Возник конфликт. Фигурант повалил мужчину на пол и начал бить по туловищу руками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). 49-летний мужчина задержан. Его заключили под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и сбор доказательств.
