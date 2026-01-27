Рязань
В Рязани мужчина забил знакомого до смерти
В Рязани мужчина забил знакомого до смерти. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, 21 января 49-летний подозреваемый и его 70-летний знакомый выпивали в доме последнего. Возник конфликт. Фигурант повалил мужчину на пол и начал бить по туловищу руками и ногами.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ).

49-летний мужчина задержан. Его заключили под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и сбор доказательств.