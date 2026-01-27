В России предложили при смене паспорта сохранять его номер
В России предложили при смене паспорта сохранять его номер. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы от партии «Новые люди», передает RT.
Кроме того, предлагается убрать из паспорта графу с местом выдачи и кодом подразделения.
По мнению авторов инициативы, данная мера может существенно снизить нагрузку на граждан, сэкономив им время и усилия на обновление множества данных.
Депутаты предлагают интегрировать номер в структуру страницы аналогично тому, как впечатываются имя и другие персональные данные.
Соответствующее предложение направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву.