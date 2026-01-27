В России предложили при смене паспорта сохранять его номер

В России предложили при смене паспорта сохранять его номер. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы от партии «Новые люди», передает RT.

Депутаты предлагают интегрировать номер в структуру страницы аналогично тому, как впечатываются имя и другие персональные данные.

Соответствующее предложение направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву.