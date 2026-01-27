В России отменят внесение детей в загранпаспорта родителей

Власти готовят поправки к закону о порядке выезда и въезда в страну, а также к налоговому кодексу. Ожидается, что упоминание о процедуре внесения изменений в загранпаспорт и уплаты пошлины за это будет исключено из документов. Изменения можно будет внести только в паспорта, выданные на пять лет, и только в части указания детей. В биометрические паспорта со сроком действия в десять лет такие данные внести не получится.

В России планируют отменить практику внесения детей в заграничные паспорта родителей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник, соответствующие законопроекты рассмотрит правительство, после чего документы направят в Госдуму.

По информации МВД РФ, данная услуга не пользуется спросом: за последние пять лет ею воспользовались всего около 2,5 тысячи человек в год, что составляет примерно одного человека на 900 выданных заграничных паспортов.