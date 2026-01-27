В России начнут по-новому рассчитывать алименты с 1 марта

С 1 марта 2026 года при расчете алиментов для назначения единого пособия будет использоваться не минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а средняя зарплата по региону. Об этом сообщил доцент Финансового университета Игорь Балынин, передает РИА Новости. Теперь, если у заявителя нет судебного решения о взыскании алиментов, их будут учитывать в зависимости от средней зарплаты в регионе за предыдущий год. Если же есть судебное решение, то алименты будут учитываться так же, как и прежде — по фактически перечисляемым суммам.

