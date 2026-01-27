В Роскомнадзоре заявили, что требований о блокировке «Википедии» не поступало

В Роскомнадзоре заявили, что требования о блокировке «Википедии» в ведомство не поступали. Об этом сообщает ТАСС. «Требования уполномоченных органов о блокировке упомянутого ресурса в настоящее время в Роскомнадзор не поступали», — говорится в сообщении. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) заявил, что в России в течение одного-двух лет возможно частичное блокирование «Википедии» из-за искажений исторических и других фактов в её материалах.

В Роскомнадзоре заявили, что требования о блокировке «Википедии» в ведомство не поступали. Об этом сообщает ТАСС.

«Требования уполномоченных органов о блокировке упомянутого ресурса в настоящее время в Роскомнадзор не поступали», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) заявил, что в России в течение одного-двух лет возможно частичное блокирование «Википедии» из-за искажений исторических и других фактов в её материалах.