В Подмосковье при пожаре погибли четыре человека
В подмосковной Балашихе при пожаре погибли четыре человека. Об этом сообщили в СК.
По данным ведомства, пожар произошел утром 27 января в частном доме. После тушения обнаружили тела двух мужчин и двух женщин. Кроме того, в медучреждение госпитализирован 15-летний подросток с признаками отравления угарным газом.
Точное количество пострадавших устанавливается.
По предварительным данным СК, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело (части 3 статьи 109 УК РФ).
Как сообщил Telegram-канал «112», предварительно, пожар произошел в хостеле.
Фото: Telegram-канал «СК Подмосковья».