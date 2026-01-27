В Подмосковье при пожаре погибли четыре человека

В подмосковной Балашихе при пожаре погибли четыре человека. Об этом сообщили в СК.

По данным ведомства, пожар произошел утром 27 января в частном доме. После тушения обнаружили тела двух мужчин и двух женщин. Кроме того, в медучреждение госпитализирован 15-летний подросток с признаками отравления угарным газом.

Точное количество пострадавших устанавливается.

По предварительным данным СК, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело (части 3 статьи 109 УК РФ).

Как сообщил Telegram-канал «112», предварительно, пожар произошел в хостеле.

Фото: Telegram-канал «СК Подмосковья».