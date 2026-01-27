В Москве заочно рассмотрят уголовное дело Тимошенко о фейках о ВС РФ

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в Басманный суд Москвы. Тимошенко заочно обвиняется по пунткам «в», «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). По версии следствия, Тимошенко, находясь за пределами России, разместила на своей странице в соцсети публикацию, которая содержала заведомо ложные сведения о причастности военнослужащих ВС РФ к убийствам мирных жителей в городах Буча и Ирпень.

