В Касимове нетрезвый мужчина угрожал родителям строительным уровнем

Пожилые люди сообщили в отдел, что их нетрезвый сын угрожает им. 41-летний мужчина, который уже несколько месяцев живет с родителями и часто употребляет алкоголь, вернулся домой в нетрезвом состоянии. Когда отец упрекнул его в безделье, сын, разозлившись, схватил строительный уровень и пригрозил убийством. Родители испугались и не стали противостоять агрессивному сыну. После того как он успокоился и ушел на кухню, они решили вызвать полицию. Патрульные прибыли на место и задержали мужчину. Теперь против него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 2 лет тюремного заключения.

