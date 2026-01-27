В Госдуму внесут законопроект о ежеквартальной индексации пенсий

В Госдуму внесут законопроект, предусматривающий ежеквартальную индексацию пенсий. Об этом сообщило издание ТАСС.

Предлагается внести изменения в законы «О страховых пенсиях» и «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». В соответствии с документом, коэффициент индексации установит правительство.

«Не успевают пенсионеры получить прибавку с учетом роста цен за предыдущий год, как новое подорожание продуктов и лекарств тут же „съедает“ все повышение. Словно магазины, торговые сети ждут, что у людей старшего возраста появится чуть больше денег, чтобы их „поскорей забрать“», — сказал депутат Сергей Миронов ТАСС.

По мнению парламентария, эта мера улучшит соцзащиту пожилых и повысит доверие к пенсионной системе благодаря прозрачному механизму поддержания покупательной способности выплат.