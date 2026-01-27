В Госдуме призвали не «спекулировать» на тему возможной блокировки Telegram

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что только Роскомнадзор имеет право сообщать о возможной блокировке Telegram и других сервисов в России. Об этом пишет ТАСС. Он призвал депутатов и СМИ прекратить спекуляции на эту тему, отметив, что обсуждение возможных блокировок в общественном пространстве нецелесообразно и может быть использовано для повышения цитируемости.

«Тема возможных блокировок Telegram не перестает звучать в средствах массовой информации и комментариях моих коллег по Государственной думе. Моя позиция проста: спекулировать о блокировках бессмысленно, а использовать животрепещущую тему для повышения цитируемости сомнительно», — подчеркнул Боярский.

Ранее депутат Михаил Делягин предположил, что Telegram могут полностью заблокировать к сентябрю 2026 года.