В Госдуме предложили зафиксировать цены на такси до больниц и школ в снегопад

«Мы предлагаем цену поездок на такси до социально значимых объектов сделать фиксированной», — отметил депутат Дмитрий Гусев. Он сообщил, что обратился к регуляторам с предложением зафиксировать стоимость поездок до социальных объектов, чтобы исключить их подорожание в период непогоды или высокой нагрузки.

