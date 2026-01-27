В Госдуме предложили снизить нагрузку школьников

Систему домашних заданий в российских школах необходимо пересмотреть, чтобы сделать ее менее обременительной для учеников. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказала глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

По ее словам, основная учебная нагрузка должна приходиться на занятия в школе, а домашние задания — выполнять функцию закрепления материала. Депутат считает, что они должны быть более творческими и интересными для детей.

Лантратова отметила, что развитие интернета и нейросетей упростило списывание и стало вызовом для системы образования. При этом, по ее мнению, блокировка сайтов не решит проблему — менять нужно сам подход к формированию заданий и перераспределению нагрузки на школьников.