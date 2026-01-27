В центре Рязани второй день не работает светофор

«Светофор в районе остановки „Дом художника“ по-прежнему не работает», — говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работает регулировщик.

В центре Рязани второй день не работает светофор. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязанский слон».

«Светофор в районе остановки „Дом художника“ по-прежнему не работает», — говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работает регулировщик.

Ранее рязанцы сообщили о неработающем светофоре на Первомайском проспекте.

Фото: «Рязанский слон».