В 2027 году россияне не смогут выйти на пенсию по старости

В 2027 году в России не будет граждан, выходящих на пенсию по старости. Об этом изданию «Абзац» сообщил экономический аналитик Денис Миролюбов.

По его словам, это связано с поэтапной пенсионной реформой, которая проводится с 2019 по 2028 год. В рамках реформы пенсионный возраст для мужчин повышается с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.

Эксперт пояснил, что в 2023, 2025 и 2027 годах возникает так называемый «пустой период»: ни одна возрастная группа не достигает установленного пенсионного возраста именно в эти календарные годы.

При этом в 2027 году право на выплаты сохранят граждане, имеющие досрочную пенсию — по выслуге лет, инвалидности или другим льготным основаниям.