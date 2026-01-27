В 2025 году в России резко вырос спрос на антидепрессанты

Согласно исследованиям, в 2025 году россияне купили 22,3 миллиона упаковок различных препаратов на 20,5 миллиарда рублей. Это на 36% больше, чем в предыдущем году. Увеличение продаж антидепрессантов эксперты связывают с тем, что люди стали чаще обращаться к врачам при самостоятельном выявлении симптомов депрессии.

