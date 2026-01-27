Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

Скончался бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Ему было 85 лет. Об этом сообщает РБК Спорт.

Игнатьев возглавлял национальную сборную в 1996—1998 годах. В период с 1992 по 1996 год он работал помощником главных тренеров сборной Павла Садырина и Олега Романцева.

В 2024 году Борис Игнатьев сообщал, что перенес операцию на желудке, отметив, что она была серьезной, но без критических последствий.

В разные годы Игнатьев возглавлял московские клубы «Торпедо» и «Торпедо-ЗИЛ», подмосковный «Сатурн», китайский клуб «Шаньдун», саудовский «Аль-Иттихад», а также входил в тренерские штабы киевского «Динамо» и московского «Локомотива».

Фото: Российский футбольный союз.