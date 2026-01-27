Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 253
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 532
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 279
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 564
Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев
Скончался бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Ему было 85 лет. Об этом сообщает РБК Спорт.

Игнатьев возглавлял национальную сборную в 1996—1998 годах. В период с 1992 по 1996 год он работал помощником главных тренеров сборной Павла Садырина и Олега Романцева.

В 2024 году Борис Игнатьев сообщал, что перенес операцию на желудке, отметив, что она была серьезной, но без критических последствий.

В разные годы Игнатьев возглавлял московские клубы «Торпедо» и «Торпедо-ЗИЛ», подмосковный «Сатурн», китайский клуб «Шаньдун», саудовский «Аль-Иттихад», а также входил в тренерские штабы киевского «Динамо» и московского «Локомотива».

Фото: Российский футбольный союз.