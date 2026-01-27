Ученые предупредили о новых геомагнитных возмущениях

В конце января на Солнце ожидается рост геомагнитной активности. Как сообщают специалисты, после трех дней относительного спокойствия геомагнитные индексы могут вновь начать повышаться уже в ближайшие сутки. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Причиной станет корональная дыра, расположенная на видимой стороне Солнца, которая заняла положение, способное повлиять на Землю.

Вспышечная активность Солнца оценивается как умеренная. За последние сутки зарегистрировали семь вспышек класса C. Индекс вспышечной активности составляет 5,2 из 10 и, по прогнозам, сохранится на текущем уровне. На горизонте 2-3 дней специалисты ожидают постепенный рост солнечной активности.