Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
-8°
Срд, 28
-3°
Чтв, 29
-2°
ЦБ USD 76.01 0.09 27/01
ЦБ EUR 90.29 1.23 27/01
Нал. USD 77.72 / 77.20 27/01 16:30
Нал. EUR 91.16 / 91.36 27/01 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 321
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 566
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 285
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 574
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Студенты РГАТУ отметили День российского студенчества

И. о. ректора Сергей Борычев поздравил участников интерактивного мероприятия с праздником и пожелал всем обучающимся использовать все возможности для самореализации в студенческие годы.

6 студенческих команд и команда молодых ученых соревновались между собой за звание лучшей.

Цель проста и сложна одновременно: пройти все станции-испытания быстрее всех, проявив смекалку, командный дух и чувство юмора. Каждая станция — это отдельная глава большой студенческой истории.

В упорной борьбе победу одержала команда, состоящая только из девушек — «Будка для своих». И. о. проректора по научной работе Ольга Лукьянова вручила командам награды.

В этот же день, 26 января, в Рязанском театре драмы состоялась церемония награждения студентов и преподавателей, приуроченная ко Дню российского студенчества.

Губернатор Рязанской области Павел Малков лично поздравил студентов региона.

Студент факультета экономики и менеджмента Рязанского ГАТУ Иван Кузьмин награжден знаком Губернатора Рязанской области «За усердие».