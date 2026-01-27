Студенты РГАТУ отметили День российского студенчества

И. о. ректора Сергей Борычев поздравил участников интерактивного мероприятия с праздником и пожелал всем обучающимся использовать все возможности для самореализации в студенческие годы.

6 студенческих команд и команда молодых ученых соревновались между собой за звание лучшей.

Цель проста и сложна одновременно: пройти все станции-испытания быстрее всех, проявив смекалку, командный дух и чувство юмора. Каждая станция — это отдельная глава большой студенческой истории.

В упорной борьбе победу одержала команда, состоящая только из девушек — «Будка для своих». И. о. проректора по научной работе Ольга Лукьянова вручила командам награды.

В этот же день, 26 января, в Рязанском театре драмы состоялась церемония награждения студентов и преподавателей, приуроченная ко Дню российского студенчества.

Губернатор Рязанской области Павел Малков лично поздравил студентов региона.

Студент факультета экономики и менеджмента Рязанского ГАТУ Иван Кузьмин награжден знаком Губернатора Рязанской области «За усердие».