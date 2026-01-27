Стрелку «Часов Судного дня» передвинули вперед

Стрелки «Часов Судного дня» перевели на 4 секунды за год. Теперь на них осталось 85 секунд. Отмечается, что время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед. Справка: Чикагская некоммерческая организация создала часы в 1947 году во время напряженности холодной войны, последовавшей за Второй мировой войной, чтобы предупредить общественность о том, как близко человечество подошло к уничтожению мира.

